Ob und wie in Zukunft dann Überstunden entlohnt werden, wollte sich WKÖ-Chef Christoph Leitl am Montag im ORF-"Mittagsjournal" nicht festlegen.

Über Zuschläge müsse man am Ende der Verhandlungen reden, so Leitl. 70 Prozent der Arbeitnehmer seien für eine Flexibilisierung der Arbeitszeit, um Aufträge zu erledigen. Wenn es zu mehr Arbeit komme, wolle jeweils ein Drittel der Befragten mehr Geld, mehr Gestaltungsraum für die Freizeit oder einen Zeitpolster für schlechtere Zeiten. "Die Menschen haben ein Bedürfnis nach Wahlfreiheit", sei es mehr Zeit für die Kinderbetreuung im Sommer, Weiterbildung oder Einkommen. Man müsse alle in fairer Weise berücksichtigen.

"In keiner Weise nachvollziehbar" und "polemisch" seien die von AK-Präsident Rudolf Kaske heute genannten 1,5 Mrd. Euro, die Arbeitnehmer durch den Wegfall von Überstundenzuschlägen verlieren würden, wenn es zu einer zweijährigen Durchrechnungszeit der Arbeitszeiten komme. Es sei der Sozialpartner nicht würdig, vor Beginn der Verhandlungen solche Zahlen zu nennen. Er wolle auch nicht auf den drohenden Verlust von 20.000 Arbeitsplätzen verweisen, auch wenn diese Gefahr bestehe. Auch rede niemand über die Mehrkosten für die Wirtschaft durch einen Mindestlohn von 1.500 Euro.

Wirtschaft muss Aufträge erfüllen können

"Ich möchte ein Modell, mit dem die Wirtschaft ihre Aufträge erfüllen kann", umschreibt Leitl sein Verhandlungsziel. Das gelte nicht nur für internationale Firmen, sondern auch für kleine Anbieter, vom Mechaniker, der nach Gesetz womöglich eine Arbeit in der Mitte abbrechen müsse bis zum Raupenfahrer, der laut Gesetz um Mitternacht am Berg eine halbe Stunde Pause einlegen müsste.

Es wäre eine "furchtbare Blamage", wenn sich die Sozialpartner nicht einigen könnten, bejahte Leitl eine entsprechende Frage. Er habe den Willen, bis Juni eine Einigung zu finden, könne aber nicht dafür garantieren. Man solle nun aber nicht Drohpotenziale aufbauen, sonst wäre es "wahnsinnig schwierig, wieder herunterzukommen". Das Problem seien nicht die Sozialpartnerpräsidenten, aber aus der zweiten oder dritten Reihe würden "Giftpfeile abgeschossen".

Das Wifo-Expertin Ulrike Famira-Mühlberger verwies im "Mittagsjournal" darauf, dass jetzt schon 43 Prozent Gleitzeit haben oder sich die Arbeitszeit frei einteilen können. Für 57 Prozent gebe es fixe Arbeitszeiten, nur diese seien von den diskutieren Maßnahmen betroffen. Klar sei aus ihrer Sicht, dass es um eine Arbeitskostendiskussion gehe - eine Lohnnebenkostensenkung wäre aber besser, um die Arbeitskosten zu senken und würde auch mehr Beschäftigungseffekte haben. IHS-Ökonom Helmut Hofer verwies darauf, dass zwar grundsätzlich flexiblere Arbeitszeit zu mehr Produktivität führen könne, was Arbeitnehmer und Unternehmen nutzen würde. Ob das aber tatsächlich so kommt, hänge von der Ausgestaltung der Maßnahmen ab.