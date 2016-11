Die Vereinigung Cockpit (VC) hatte ihren am Mittwoch begonnenen Ausstand noch einmal verlängert. Auch am Freitag soll weiter gestreikt werden, wie die VC in Frankfurt mitteilte - dann trifft es Kurzstreckenflüge, die aus Deutschland starten.

Am Donnerstag werden nach Angaben der Lufthansa zunächst 912 Verbindungen gestrichen - darunter zumindest 22 mit Wien und einige mit Graz. Die AUA steigt auf größere Flüge um, um mehr Passagiere befördern zu können. Grundsätzlich empfehlen die Airlines dem Passagieren, sich auf der Seite LH.com über den Status ihrer Flüge zu informieren. Schon am Mittwoch waren 876 Flüge ausgefallen. Am Mittwoch und Donnerstag zusammen sind laut Lufthansa bereits etwa 215.000 Kunden betroffen. Es ist der 14. Ausstand in einer bis zum April 2014 zurückreichenden Streikserie.