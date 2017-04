Bundeswehrsoldat fand Waffe angeblich im Gebüsch .

Der terrorverdächtige und als Flüchtling registrierte deutsche Bundeswehrsoldaten hat gegenüber der Polizei am Flughafen Wien laut Ö1 behauptet, die Pistole beim Offiziersball in Wien in einem Gebüsch gefunden und sie dann am Flughafen versteckt zu haben.