Tausende Schmuggel-Tabletten sichergestellt .

Am Flughafen Wien in Schwechat ist eine große Menge suchtmittelhältiger Medikamente sichergestellt worden. Der Zoll zog in der vergangenen Woche laut Finanzministerium rund 43.000 Stück eines in Indien hergestellten Schmerzmittels aus dem Verkehr.