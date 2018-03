Am Flughafen ist man naturgemäß erfreut und bezeichnet den positiven Bescheid im letztinstanzlichen Gerichtsweg als „zukunftsweisenden Schritt zur Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Österreich“.

Vienna International Airport

Darüber hinaus habe man so „dem Luftfahrtstandort Wien eine attraktive Wachstumsperspektive gegeben“. Seitens Politik und Wirtschaft gibt es ebenfalls ausschließlich positive Reaktionen, Umweltschützer zeigen sich jedoch enttäuscht.

Flughafen Wien-Schwechat Verhärtete Fronten um dritte Piste

Noch keine endgültige Entscheidung

Allerdings ist der Bau der dritten Piste trotz der Genehmigung noch nicht in trockenen Tüchern. Projektgegner haben nun sechs Wochen lang Zeit Einspruch zu erheben – und das werden sie aller Vorrausicht nach auch tun. Davon hänge auch der Zeitplan für die Realisierung ab, heißt es vonseiten des Flughafens.

Wie Pressesprecher Peter Kleemann gegenüber der NÖN angibt, geht man am Airport davon aus, dass ab 2025 der Kapazitätsbedarf für die dritte Piste gegeben sei. 2030 in Betrieb zu gehen sei „realistisch“, so Kleemann. Eine Kostenschätzung und auch eine konkrete zeitliche Schätzung könne der Flughafen nach wie vor nicht geben. Die sei erst möglich, wenn es eine rechtskräftiges Entscheidung gibt.

„Wir beginnen dann zu bauen, wenn es wirtschaftlich darstellbar ist und der Kapazitätsbedarf da ist“, so Kleemann. Er geht aber von einer Bauzeit von fünf bis sechs Jahren aus. Diese hänge auch von den Auflagen ab, die schlussendlich mit dem Projekt verbunden sind.

Flughafen muss sich Bescheid erst ansehen

Mit ebendiesen Vorgaben seitens des Bundesverwaltungsgerichts muss sich der Airport selbst erst einmal auseinandersetzen. Diese sollen nun „auf ihre sachliche und rechtliche Grundlage“ hin geprüft werden. So schreibt das BvwG zusätzliche Auflagen in den Bereichen Treibhausgasemissionen, Fluglärm oder Baustellenstaub vor. Unter anderem verlangt der dreiköpfige Richtersenat, dass gewährleistet sein muss, „dass innerhalb eines Zeitraumes von maximal fünf Jahren nach Inbetriebnahme der neuen Piste eine CO2-Neutralität des Flughafens erreicht wird“.

Im Bereich des Fluglärms wurden zudem deutlich strengere Grenzwerte für den Tag und für die Nacht vorgeschrieben. Verschiedene Vorgaben zur Messung und Berechnung des Fluglärms wurden strenger angesetzt und präzisiert. Doch auch schon vor der Inbetriebnahme sind Maßnahmen zu setzen. Diese müssen eine Reduktion der CO2-Emissionsmengen um 30.000 Tonnen zur Folge haben und über die Sparten Abfertigung, Triebwerk-Probeläufe oder etwa die stationäre Infrastruktur erreicht werden.

Petschnig: "Wirtschaftsstandort Burgenland profitiert"

Höchst erfreut zeigte sich am MIttwoch Burgenlands Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig über die Freigabe: „Der Flughafen ist aus burgenländischer Sicht nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber, sondern auch ein unverzichtbarer Impulsgeber für die Wirtschaft! Über 5.000 Burgenländerinnen und Burgenländer, die am Flughafen arbeiten, werden sich über dieses Erkenntnis genauso freuen wie burgenländische Touristiker und Unternehmer“, so der FPÖ-Landesrat.

„Ich bin froh, dass diese Causa nach über einem Jahrzehnt an Verfahren, Einwänden, Studien und hunderttausenden Seiten mehr oder weniger sinnvoll produzierten Papiers nun endlich zu einem guten Abschluss gekommen ist und hoffe, dass nun bald mit dem Bau begonnen werden kann“, freut sich Petschnig, der auf die in Österreich ausgesprochen strengen Auflagen hinsichtlich Umwelt- und Lärmschutz verweist.

SPÖ Burgenland: Wichtiger Erfolg für die Ostregion

Auch Landeshauptmann Niessl und SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon zeigten sich über das BVwG-Erkenntnis zum Bau der dritten Piste am Flughafen Wien-Schwechat erfreut. Der Flughafen Wien sei mit rund 4000 Beschäftigen aus dem Burgenland der größte private Arbeitgeber von Burgenländern: „Es ist für unseren Arbeitsmarkt, für unsere Wirtschaft und für unseren Tourismus wichtig, dass der Flughafen weiter wachsen kann“, so der Landeshauptmann. Klubobfrau Salamon verwies darauf, dass sich der Burgenländische Landtag auf Antrag der Regierungsparteien mit breiter Mehrheit für den Bau der dritten Piste ausgesprochen hat.

Die SPÖ Burgenland begrüßt die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts für den Bau der dritten Piste am Flughafen Wien-Schwechat. „Das ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Infrastruktur in der gesamten Ostregion, von dem auch das Burgenland profitieren wird. Der Flughafen ist schon jetzt der größte Arbeitgeber für burgenländische Arbeitnehmer - mit dem Ausbau ist sichergestellt, dass dieses Infrastruktur-Drehkreuz sich weiterentwickeln kann“, sagt Landeshauptmann Hans Niessl. Die SPÖ Burgenland habe sich von Anfang an für dieses Projekt ausgesprochen und vor Verzögerungen durch ein Endlos-Verfahren gewarnt. „Dieses Bekenntnis zu einer zügigen Umsetzung von Infrastruktur-Projekten von überregionaler Bedeutung wurde auch mit einem Landtagsantrag der Regierungsparteien untermauert“, so Salamon.

„Die heutige Entscheidung ist auch ein positives Signal für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts, mehr Beschäftigung und Wachstum. Wir hoffen, dass die weiteren Verfahrensschritte zügig abgewickelt werden. Das Burgenland würde durch die dritte Piste auch ökologisch profitieren“, betont Landeshauptmann Niessl. Speziell das Burgenland könne kein Interesse daran haben, dass der Flughafen in Bratislava an Bedeutung gewinnt und dadurch Betriebe und Arbeitsplätze abwandern. „Wir bekennen uns zum Flughafen Wien-Schwechat als wirtschaftlichem Motor der Ostregion“, so Klubobfrau Ingrid Salamon.

Überdies werde das Burgenland durch den Bau der dritten Piste auch ökologisch entlastet: „Derzeit sind rund 50.000 Flugbewegungen pro Jahr über dem Nordburgenland zu verzeichnen. Viele Flieger müssen Schleifen über dem Neusiedler See und dem Leithagebirge ziehen, bevor sie landen können. Mit einer dritten Piste lassen sich die An- und Abflüge besser verteilen. Das würde eine deutliche Reduzierung von Emissionen und Fluglärm in dieser Region bedeuten“, so Salamon.