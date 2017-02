Tausende Schmuggel-Tabletten entdeckt .

Am Flughafen Wien in Schwechat ist vergangene Woche eine große Menge suchtmittelhältiger Medikamente sichergestellt worden. Der Zoll zog laut Finanzministerium rund 43.000 Stück eines in Indien hergestellten Schmerzmittels aus dem Verkehr.