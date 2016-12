"Ich glaube an dieses Projekt, ich fühle mich ihm verpflichtet und ich will Weltmeister mit McLaren-Honda werden. Das ist mein einziges Ziel", betonte der Spanier am Dienstag in der Rennfabrik von McLaren im mittelenglischen Woking.

Der 35-Jährige war zuletzt als einer der Kandidaten für das Mercedes-Cockpit gehandelt worden, das durch den völlig unerwarteten Rücktritt von Rosberg frei geworden ist. Alonso fährt seit zwei Jahren wieder für McLaren und hat noch einen Vertrag bis Ende 2017.

Nach den sportlichen Enttäuschungen der vergangenen Zeit war jedoch spekuliert worden, dass der zweimalige Weltmeister offen für einen Wechsel zum Branchenführer Mercedes sein könnte. In der Vorwoche hatte dies allerdings schon Alonsos Manager Flavio Briatore bestritten.

Wunschkandidat von Mercedes für die Rosberg-Nachfolge ist deshalb wohl der Finne Valtteri Bottas. Williams sperrt sich aber offenbar noch gegen einen Wechsel des 27-Jährigen. Alternativ könnte Mercedes den 22-jährigen Deutschen Pascal Wehrlein aus dem eigenen Nachwuchs befördern.