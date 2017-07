Auer, ein Neffe der Formel-1-Ikone Gerhard Berger, hat in dieser Saison bisher für Aufsehen in der DTM gesorgt. Der Mercedes-Pilot gewann in Hockenheim und Klettwitz Rennen, stand als Zweiter auf dem Norisring ein weiteres Mal auf dem Podest und liegt in der Gesamtwertung derzeit nur zwei Punkte hinter dem Schweden Mattias Ekström. Über die Testfahrten war schon seit einiger Zeit spekuliert worden.