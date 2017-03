Der Brite distanzierte in der zweiten Session Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel (+0,547 Sekunden) und seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (0,556) deutlich. Dahinter folgte Red Bull, Daniel Ricciardo belegte vor Max Verstappen Platz fünf. In 1:23,620 Minuten sorgte Hamilton für einen Rundenrekord.

Am Samstag steht ein weiteres Freies Training sowie ab 7.00 Uhr MEZ das Qualifying auf dem Programm. Am Sonntag (7.00 Uhr MESZ) steigt das erste von heuer 20 Rennen in diesem Formel-1-Jahr.