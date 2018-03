Vettel (1:20,241 Minuten) landete bei weiter niedrigen Temperaturen in seinem Ferrari hinter McLaren-Pilot Stoffel Vandoorne (1:19,854 Minuten) auf dem dritten Rang. Für Max Verstappen war die Einheit am Nachmittag vorzeitig beendet. Der Niederländer drehte sich mit seinem Red Bull im letzten Streckenabschnitt und rutschte ins Kiesbett. Verstappens RB14 musste mit einem Kran abtransportiert werden. In der kommenden Woche steht von Dienstag bis Freitag die zweite Testphase auf dem Programm.

Ergebnisse Formel-1-Testfahrten in Montmelo am Donnerstag: 1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:19,333 Minuten (69 Runden) - 2. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren 1:19,854 (110) - 3. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:20,241 (120) - 4. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:21.317 (96) - 5. Fernando Alonso (ESP) McLaren 1:20.929 (51)