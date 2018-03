Programmierfehler kostete Hamilton Sieg in Melbourne .

Nicht ein Software-, sondern ein Programmierfehler hat Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton am vergangenen Sonntag den Sieg im Auftaktrennen in Melbourne gekostet. Dies gab das Mercedes-Team am Donnerstag auf seiner Website bekannt. Das Problem sei ein Offline-Tool gewesen, das mit falschen Daten gefüttert worden war, erklärte der an der Strecke verantwortliche Chefingenieur Andrew Shovlin.