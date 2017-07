"Ich habe einen Fehler gemacht", erklärte der WM-Führende am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Österreich-Rennen in Spielberg. Vettel war Lewis Hamilton in Baku zweimal ins Auto gefahren, weil er dachte, der Brite habe einen "Bremstest" durchgeführt.

Der deutsche Ferrari-Pilot hatte in Baku während einer Safety-Car-Phase im Duell mit seinem WM-Rivalen Lewis Hamilton die Nerven verloren. Vettel dachte an eine Provokation des englischen Vizeweltmeisters und versetzte dem Mercedes-Piloten bei geringem Tempo einen seitlichen Rempler. "In dem Moment war ich überrascht, ich dachte, er hat gebremst", sagte der Deutsche. "Ich hatte keine bösen Absichten, habe überreagiert. Ich kann es nicht zurücknehmen, aber bedaure es." Die Sache wolle er nicht "noch mehr aufblasen", es sei alles gesagt.

Der viermalige Weltmeister hatte im Rennen eine Zehn-Sekunden-Strafe kassiert, die von Hamilton via Boxenfunk sofort als viel zu milde kritisiert worden war. Vettel beendete den Grand Prix von Aserbaidschan trotzdem als Vierter unmittelbar vor dem Briten und baute seine WM-Führung noch um zwei weitere Punkte auf 14 Zähler aus.

Auch für Hamilton, bei dem er sich bereits am Montag nach dem Rennen mit einer Entschuldigungs-SMS gemeldet hatte, sei das Thema "abgehakt. Ich habe alles dazu gesagt, nach dem letzten Rennen", gab der Brite zu Protokoll. "Sebastian und ich haben nach dem Rennen am Montag gesprochen. Ich respektiere ihn als Fahrer wie bisher, ich werde genauso wie immer gegen ihn fahren."

Laut dem Automobil-Weltverband (FIA), der die Formel-1-Regeln aufstellt und überwacht, war eine öffentliche Entschuldigung Teil der Abmachung, warum der Deutsche letztlich ohne weitere Strafe davonkam. Das war am vergangenen Montag kommuniziert worden. Bereits im Rennen am 25. Juni war Vettel mit einer Zehn-Sekunde-Strafe belegt worden.