Vettel in Bahrain auf Pole Position .

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel wird den zweiten Lauf der Formel-1-WM 2018 von der Pole Position aus in Angriff nehmen. Der Deutsche fuhr am Samstag im Qualifying für den Großen Preis von Bahrain die schnellste Zeit vor seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen aus Finnland. Für Vettel ist es die 51. Pole Position seiner Karriere, der Vierfach-Weltmeister wird am Sonntag seinen 200. Grand Prix bestreiten.