Wie die Präfektur des Verwaltungsbezirks Var am Freitag mitteilte, wurden die Leichen der Männer in den Helikoptern gefunden. Zu Hergang und Ursache des Unglücks machte die Behörde keine detaillierten Angaben. Nach Medienberichten dürften die Hubschrauber zusammengeprallt sein.

Staatspräsident Emmanuel Macron teilte mit, die Offiziere des Heeres seien bei einem Übungsflug unterwegs gewesen und hätten sich auf künftige Einsätze vorbereitet. In der Erklärung des Elyseepalastes war explizit von einem Unfall die Rede. Auch Macron machte zur Ursache keine detaillierte Angaben. Der Staatschef sprach den Familien der getöteten Armeeangehörigen sein Beileid aus.

Die Hubschrauber des Typs Gazelle gehörten zu einer Flugschule des Heeres in Le Cannet-des-Maures zwischen Marseille und Nizza. Das Unglück ereignete sich nach Medienberichten am Morgen am Südufers des Sees von Carces, etwa 50 Kilometer nordwestlich des Mittelmeer-Badeortes Saint-Tropez.