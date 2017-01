ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner erwartet sich, dass die neue Landesparteichefin Johanna Mikl-Leitner die ÖVP-Niederösterreich in eine "erfolgreiche Zukunft" führen wird. Die künftige Landeshauptfrau stehe für eine Politik "mit Herz und Verstand", erklärte er am Mittwoch in einer Aussendung.

Mikl-Leitner habe bereits in ihren bisherigen Funktionen als Innenministerin, ÖAAB-Chefin und Landesrätin bewiesen, dass sie sich voll für die Anliegen der Menschen einsetzt, so Mitterlehner nach dem einstimmigen Beschluss des Landesparteivorstandes, Mikl-Leitner für die Nachfolge von Erwin Pröll zu nominieren. Im Frühjahr werde sie dann zur ersten Landeshauptfrau Niederösterreichs gewählt, hob er weiters hervor. Man werde "hervorragend zusammenarbeiten", so Mitterlehner.

Reinhold Mitterlehner | APA

Auch der Klubchef im Parlament, Reinhold Lopatka, hält Mikl-Leitner für die "bestgeeignete Nachfolgerin" Prölls. Sie werde die niederösterreichische Erfolgsgeschichte weiterführen, zeigte sich Lopatka in einer Aussendung überzeugt.

Unterstützung kam auch vom Wiener Landesparteiobmann Gernot Blümel. Die frühere Innenministerin habe bewiesen, dass sie gerade in schwierigen Situationen mit Bedacht und Sachverstand wichtige Richtungsentscheidungen treffen könne.

Mikl-Leitner für Sobotka "guter Beschluss"

Die Bestellung von Johanna Mikl-Leitner zur Nachfolgerin von Erwin Pröll ist für Innenminister Wolfgang Sobotka ein "guter Beschluss". Damit werde der Kurs der Volkspartei NÖ fortgesetzt, sagte der frühere Landesvize nach der Vorstandssitzung.

Sobotka bezeichnete es als "niederösterreichische Marke, nicht rum zu tun". Schon am Tag nach der Bekanntgabe des Rückzugs von Erwin Pröll "steht fest, wohin die Reise geht".

Johanna Mikl-Leitner und Wolfgang Sobotka | NOEN, HELMUT FOHRINGER (APA)

SPÖ hofft auf Zusammenarbeit auf Augenhöhe

"Wir werden die neue ÖVP NÖ Parteiobfrau und in Folge auch Landeshauptfrau daran messen, wie die Qualität einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe funktioniert und warten mit Spannung auf die erste Kontaktaufnahme durch Johanna Mikl-Leitner", reagierte SPÖ-Landesvorsitzender Matthias Stadler. LHStv. Karin Renner (SPÖ) verwies auf eine stets "sehr korrekte Gesprächsbasis" mit Mikl-Leitner.

Die künftige Landeshauptfrau sei ihm "als offene, moderne und pflichtbewusste Niederösterreicherin bekannt", freute sich Liste Frank-Klubobmann Ernest Gabmann in einer Aussendung auf eine "gute Zusammenarbeit". "Wir erwarten uns, dass mit dem Wechsel an der Spitze der Landesführung allgemeine Transparenz und insbesondere Aufklärung rund um die 'Dr. Erwin Pröll-Privatstiftung' einhergehen werden", reagierte NEOS-Landessprecherin Indra Collini.