Die Steirerin zog sich am Dienstag beim Training in Planica bei der Landung nach einem weiten Flug eine Knorpelfraktur im rechten Knie zu und fällt damit für das Weltcup-Finale am Sonntag auf der Großschanze in Oslo aus. Die 33-Jährige will eine konservative Behandlung (ohne Eingriff) versuchen.

Iraschko-Stolz wird die Saison damit nach vier Podestplätzen wohl auf dem sechsten Gesamtrang abschließen. Weltmeisterin Carina Vogt (GER), benötigt einen achten Platz, um die Wahl-Tirolerin zu überholen. Der ÖSV ist beim Finale der besten 30 laut Mitteilung vom Donnerstag nur durch Jacqueline Seifriedsberger - sie hatte wie Iraschko-Stolz in Lahti Silber im Mixed-Teambewerb geholt - und Chiara Hölzl vertreten. Als Weltcup-Gesamtsiegerin steht die 20-jährige Japanerin Sara Takanashi bereits seit längerer Zeit fest.