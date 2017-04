Grüne orten "gravierende Baustellen" .

Die Grünen sehen in der Frauenpolitik "gravierende Baustellen" und ziehen anlässlich von 20 Jahren Frauenvolksbegehren eine ernüchternde Bilanz. Frauensprecherin Berivan Aslan forderte am Montag bei einer Pressekonferenz daher unter anderem eine neue Arbeitsbewertung, seien Frauen doch vor allem in schlecht bezahlten Branchen tätig.