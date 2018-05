Es gibt in Österreich fast 40.000 Menschen, bei denen der Staat zumindest in den Jahren 2010 bis 2014 keine Ahnung hatte, ob sie noch im Land sind, ob sie untergetaucht sind oder Österreich verlassen haben. Der Rechnungshof sorgt damit jetzt für einen regelrechten Knalleffekt.

„Er wies darauf hin, dass es sich allein im Zeitraum 2010 bis 2014 um insgesamt 39.370 Menschen handelte, über deren Verbleib keine zuverlässigen Informationen bestand“, lautet der zentrale Vorwurf, den der Rechnungshof in einer der der NÖN vorliegenden aktuellen Stellungnahme zur jetzt von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) geplanten neuerlichen Verschärfung des Fremdenrechts abgibt.

Was mit Betroffenen tatsächlich passiert, ist „nicht dokumentiert“

Der Rechnungshof erinnert den Innenminister daran, dass das Kontrollorgan schon in einem früheren Bericht zum Schubhaftzentrum im steirischen Vordernberg auf eine bedenkliche Entwicklung aufmerksam gemacht habe. Es war nämlich schon in den Jahren 2010 bis 2014 nachweisbar, dass bei mehr als der Hälfte der Personen, für die ein Ausweisungsbescheid vorlag, „nicht dokumentiert“, dass sie Österreich tatsächlich verlassen haben. Allein im Jahr 2014 war das noch bei 43 Prozent der per Bescheid auszuweisenden Personen der Fall, bekräftigt der Rechnungshof.

Das Kontrollorgan weist außerdem auf ein grundsätzliches Problem bei der Abschiebung von Ausländern und Flüchtlingen hin. Die Zahl der freiwilligen Rückkehrer in ihre Heimat war höher als die Zahl der abgeschobenen Personen. Dies auch deswegen, weil das Innenministerium die freiwillige Rückkehr auch finanzielle unterstützt hat. Grundsätzlich bewertet der Rechnungshof aber die freiwillige Rückkehr „aus humanitären und wirtschaftlichen Aspekten positiv“, stellte der Rechnungshof dazu fest.

Mit der Gesetzesänderung ist ein finanzieller Blindflug für den Staat verbunden

Das Kontrollorgan mahnte allerdings das Innenministerium, sich künftig verstärkt um das Schicksal und den Verbleib jener Menschen, gegen die ein Abschiebebescheid vorliegt, zu kümmern. In der nüchternen Amtssprache des Rechnungshofes liest sich das so: „Weiters empfahl der RH, zuverlässige Informationen über den Verbleib jener Personen, gegen die aufenthaltsbeendende Entscheidungen getroffen wurden, verfügbar zu machen.“

Zu den Gesetzesplänen von Innenminister Kickl, die strengere Bestimmungen im Fremdenrecht zum Inhalt haben, gibt es von Seiten des Rechnungshofes, vor allem massive finanzielle Bedenken. Auf den Staat kommt daher eine Art finanzieller Blindflug zu , was die Folgekosten und die konkreten finanziellen Auswirkungen der vorgesehenen Änderung des Fremdenrechts betrifft.

Die Mehraufwendungen werden darin vom Innenministerium mit 1,3 Millionen Euro beziffert. Das betrifft etwa das geplante „Auslesen“ von Handydaten, mit denen beispielsweise eine mögliche Fluchtroute rekonstruiert werden soll. Dabei würden jedoch in den Erläuterungen die Kosten für Verwaltung und Verrechnung „nicht näher“ dargelegt, beanstandet der Rechnungshof. Darüber hinaus werden noch weitere Punkte der Begründung der Kosten stark in Zweifel gezogen. Damit werde unter anderem die einschlägige Verordnung des Finanzministeriums zur Angabe von Folgekosten und Finanzierung von Gesetzesplänen nicht erfüllt.