Neben dem Ausfall von Kapitän Julian Baumgartlinger führte der Schweizer am Montag in einer Pressekonferenz in Innsbruck auch die Sperren von Marko Arnautovic und Stefan Ilsanker im nächsten WM-Quali-Spiel am 11. Juni in Irland ins Treffen.

Marcel Sabitzer, der am Freitag gegen die Republik Moldau (2:0) getroffen hatte, ist wegen einer leichten Erkrankung fraglich. Dazu kommen laut Koller die vielen Spiele, die David Alaba mit Bayern München noch vor sich habe. "Es ist gut möglich, dass wir morgen ein paar Änderungen vornehmen werden", sagte der Teamchef. Auch die Kapitänsfrage - Alaba hatte gegen die Moldauer den gesperrten Baumgartlinger vertreten - ließ er offen.