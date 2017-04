Bergrettung warnt vor Steinschlaggefahr .

Die Landesorganisation Niederösterreich/Wien des Österreichischen Bergrettungsdienstes warnt vor der Gefahr von Steinschlag im Fels durch Frostsprengung. Die lange Kälteperiode im Jänner verschärfe das Problem in diesem Jahr, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.