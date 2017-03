Um welche Regionalliga-Vereine es sich handelt, verlautete die Bundesliga nicht. Gegenüber der APA hatten schon am Dienstag der SC Ritzing und der TSV Hartberg ihre Aufstiegsambitionen bekundet.

Im Rahmen der Vollständigkeitsprüfung werden am Donnerstag etwaig fehlende Unterlagen mit Nachfrist Montag urgiert. Die Unterlagen werden in den kommenden Wochen durch die Liga-Lizenzadministration und den unabhängigen Senat 5 überprüft. Eine Entscheidung in erster Instanz ist bis spätestens 2. Mai zu erwarten.

Sollte ein Club die Lizenz nicht erhalten, kann er innerhalb von zehn Tagen ab Beschlusszustellung Protest einlegen. Dabei können neue Nachweise vorgelegt werden. Sollte der Club auch beim Protestkomitee "durchfallen", besteht als letzte Möglichkeit noch der Gang vor das Ständige Neutrale Schiedsgericht. Abgeschlossen wird das Lizenzierungsverfahren mit der Meldung der lizenzierten Clubs an die UEFA bis 31. Mai.