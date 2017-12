"Ich freue mich sehr, dass Ernst sich entschieden hat, seine Tätigkeit als Cheftrainer unserer Kampfmannschaft fortzusetzen", wurde Admira-Manager Amir Shapourzadeh in einer Aussendung zitiert. "Ernst Baumeister kennt auch unsere jungen Spieler aus der Akademie sehr gut, sodass wir gemeinsam weiter an einer positiven Zukunft der Admira arbeiten können."

Bereits in der Saison 2015/16 fungierte Baumeister offiziell als Cheftrainer der Admira, weil der damalige Trainer Oliver Lederer noch nicht im Besitz einer dafür erforderlichen UEFA-Pro-Lizenz war. "Jeder weiß, dass mir die Admira am Herzen liegt. Ich war auch mit meiner Funktion als Sportdirektor nicht unglücklich, aber ich bin auch leidenschaftlich gerne Trainer und habe Freude an der Tagesarbeit mit den Jungs. Und weil es mit allen Beteiligten gut passt, mache ich gerne weiter", erklärte Baumeister.