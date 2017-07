Altach in EL-Qualifikation nur mit Heim-1:1 gegen Brest .

Der SCR Altach muss um den Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League bangen. Nach einem 1:1 (0:0) im Heimspiel gegen den weißrussischen Cupsieger Dinamo Brest sind die Vorarlberger zum Handeln gezwungen. Am kommenden Donnerstag geht es in Brest ins Rückspiel, den Gastgebern reicht schon ein torloses Remis.