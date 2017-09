Die Bayern u.a. ohne den verletzten Goalie Manuel Neuer sowie David Alaba und mit Marco Friedl auf der Bank hatten Schalke von Beginn an im Griff. Die entscheidenden Akzente setzte Star-Zugang James Rodriguez. Der Kolumbianer provozierte bei seinem ersten Bundesliga-Spiel von Beginn zunächst einen von Naldo verschuldeten Handelfmeter, den Robert Lewandowski souverän verwertete (25.). Wenig später erzielte der Mittelfeldstar das 2:0 (29.). Seine Leistung krönte James mit der eleganten Vorbereitung zum 3:0 durch Arturo Vidal (75.). Bei Schalke fehlte Alessandro Schöpf verletzt, sein ÖFB-Teamkollege Guido Burgstaller spielte bis zu 78. Minute und hatte mehrere gute Offensivszenen.

Vizemeister RB Leipzig musste in Augsburg schon das dritte sieglose Pflichtspiel in Folge hinnehmen und liegt in der Tabelle auf Rang sieben. Die Schwaben setzten sich am Dienstagabend dank des ersten Treffers von Gregoritsch für seinen neuen Club schon in der 4. Minute mit 1:0 durch und festigten damit sensationell ihren Platz in der Spitzengruppe. Die Gastgeber verdienten sich den Sieg gegen den ideenlos agierenden Champions-League-Teilnehmer durch eine beherzte, von Martin Hinteregger angeführte Defensive und feierten erstmals unter Trainer Manuel Baum drei Siege in Serie. RB, mit Marcel Sabitzer und ab der Pause auch Stefan Ilsanker, blieb trotz individueller Klasse ideenlos und kassierte seine zweite Niederlage.

Werder Bremen verpasste ohne den verletzten Zlatko Junuzovic den ersten Saisonsieg bei einem 1:1 in Wolfsburg recht knapp. Zwar gingen die Gastgeber durch Leihspieler Divock Origi in Führung (28.), doch Werder kam durch Finn Bartels verdient zum Ausgleich (56.). Zum ersten Saisonsieg reichte es trotz guter Möglichkeiten nicht. Im vierten Spiel des Tages setzte Borussia Mönchengladbach seinen Aufwärtstrend mit einem 2:0 gegen Aufsteiger VfB Stuttgart fort. Beide Tore gingen auf das Konto des Brasilianers Raffael (57., 74./Foulelfmeter).