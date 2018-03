Barca vor Liga-Schlager nur 1:1 in Las Palmas .

Der Vorsprung des FC Barcelona an der Spitze der spanischen Fußball-Primera-Division ist am Donnerstag überraschend weiter geschmolzen. Die Katalanen kamen bei Abstiegskandidat Las Palmas über ein 1:1 nicht hinaus und liegen deshalb nach der 26. von 38 Runden nur noch fünf Punkte vor Verfolger Atletico Madrid. Am Sonntag treffen die beiden Top-Teams im Schlager im Camp Nou aufeinander.