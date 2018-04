In der Premier League hat Manchester City am Sonntag die Rekordjagd fortgesetzt. Mit einem 5:0-(2:0)-Heimsieg über Swansea haben die "Citizens" weiterhin die Bestmarken für die meisten Punkte, Tore und Siege in einer Saison in Reichweite.

Die Treffer am Sonntag erzielten David Silva (12.), Raheem Sterling (16.), Kevin De Bruyne (54.), Bernardo Silva (64./Elfer-Nachschuss) und Gabriel Jesus (88.). Vier Spiele vor Schluss hält City bei 90 Punkten, 29 Siegen und 98 Treffern. Die Rekorde liegen bei 95 Zählern, 30 Erfolgen und 103 Toren.