Die Londoner setzten sich auswärts gegen Everton mit 3:0 durch. Der englische Rekordmeister Manchester United kommt hingegen im Rennen um die Champions-League-Plätze nicht voran. Gegen das abstiegsgefährdete Swansea City musste sich ManUnited mit einem Heim-1:1 zufriedengeben.

In Liverpool beim FC Everton trafen Pedro (66.), Gary Cahill (79.) und Willian (86.) in einer umkämpften Partie für die "Blues". Chelsea fuhr damit den vierten Sieg in den vergangenen fünf Ligaspielen ein und hat den sechsten Meistertitel der Clubgeschichte im Visier.

Der isländische Nationalspieler Gylfi Sigurdsson (79.) bescherte Swansea mit einem unhaltbaren Freistoß den Auswärtspunkt in Old Trafford. Zuvor hatte ManU-Stürmer Wayne Rooney (45.+3) die Truppe von Trainer Jose Mourinho nach einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters per Foulelfmeter in Führung gebracht. Der Referee hatte eine Schwalbe von Marcus Rashford nicht bemerkt und auf Foul im Strafraum entschieden.

In der Tabelle führt Chelsea vorerst sieben Punkte vor dem Stadtrivalen Tottenham, der am Abend (Beginn 17.30 Uhr) im Nordlondoner Derby Arsenal empfing. Die "Spurs" sind rechnerisch der einzige verbliebene Titelrivale von Chelsea. Manchester City kam beim Abstiegskandidaten Middlesbrough nicht über ein 2:2 hinaus und blieb damit Tabellenvierter. Das Starensemble von Pep Guardiola ist bereits drei Pflichtspiele sieglos.

Mit 65 Punkten bleibt Manchester United Fünfter und ist 25 Spiele en suite ungeschlagen - innerhalb einer Saison ist das Vereinsrekord. Allerdings war es bereits das 14. Remis in dieser Saison.