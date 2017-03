Gladbach-Duell letzte Europa-Chance für Schalker .

Europa-Traum oder Albtraum-Saison? Schalke 04 steht vor dem Europa-League-Duell mit Borussia Mönchengladbach wieder an einer Weggabelung. Schafft der Revierclub den Einzug ins Viertelfinale in den Partien gegen den deutschten Konkurrenten nicht, ist das Fußballjahr endgültig völlig verkorkst. "Wir müssen alles reinhauen", appellierte Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf an seine Kollegen.