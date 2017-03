Nachdem die italienische Serie A den 39-Jährigen von Juventus Turin am Montag zum Fußballer mit den meisten gespielten Liga-Minuten - genau 39.681 - kürte, könnte am Freitag der nächste Meilenstein folgen.

Falls Italiens Kapitän im WM-Qualifikationsspiel gegen Albanien einläuft, wäre das die 1.000. Partie seiner Profikarriere. Buffon jagt damit die italienische Bestmarke von Paolo Maldini, der es auf 1.028 Einsätze brachte. Der Rekord von Peter Shilton ist außer Reichweite, Englands Torhüter-Legende absolvierte 1.377 Spiele in seiner Karriere.

In Palermo will Italien den vierten Sieg im fünften Qualifikationsspiel landen. Siegt auch Spanien in Gijon gegen Israel, entwickelt sich die Gruppe G der Ausscheidung für Russland 2018 endgültig zum südeuropäischen Zweikampf um die Spitzenposition. Die Iberer halten aktuell wie Italien bei zehn Punkten aus vier Spielen. In Turin trennten sich die beiden Teams Anfang Oktober des Vorjahres mit einem 1:1.