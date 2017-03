Marc Janko hat am Donnerstag sein elftes Saisontor für den FC Basel erzielt. Der ÖFB-Teamstürmer traf beim 3:1-Heimsieg des Schweizer Fußball-Meisters im Cup-Viertelfinale gegen den Zweitligisten FC Zürich in der 20. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 und wurde in der 80. Minute ausgetauscht.