Juve gewann am Mittwoch auch das zweite Spiel gegen Atalanta Bergamo mit 1:0 und steht zum vierten Mal in Folge im Endspiel. Milan setzte sich später am Abend in einem dramatischen Halbfinale gegen Lazio Rom 5:4 im Elferschießen durch. Das Hinspiel war torlos über die Bühne gegangen.