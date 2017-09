Kaiserslautern trennte sich von Trainer Norbert Meier .

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich von Trainer Norbert Meier getrennt. Das gab der Tabellenletzte der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga am Mittwoch bekannt. Die 0:2-Niederlage am Dienstagabend gegen Erzgebirge Aue besiegelte das Aus für Meier, der an seinem 59. Geburtstag die Nachricht von der Trennung erhielt.