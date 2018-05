Die Heimstätte der Wiener Austria ist damit erstmals Spielort eines Ländermatches der österreichischen A-Nationalmannschaft. 15.000 Zuschauer sind bei internationalen Spielen im derzeit noch nicht fertig umgebauten Stadion zugelassen.

Das Spiel gegen WM-Teilnehmer Schweden ist der letzte Härtetest vor dem Start in die Nations League. Am 11. September steht für Österreich das Auftaktspiel des neuen UEFA-Formats auswärts gegen Bosnien-Herzegowina (Spielort Zenica) an.

"Für den ÖFB ist es sehr begrüßenswert, mit der neuen Generali Arena eine weitere hochwertige Infrastruktur als Option für die Austragung von Länderspielen zu haben. Mein Dank gilt dem FK Austria Wien für die Bereitschaft, dieses Spiel ausrichten zu wollen", sagte Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, in einer ÖFB-Aussendung.

Der Fußball-Bundesligist eröffnet seine neue Arena am 13. Juli mit einem Spiel gegen Borussia Dortmund.