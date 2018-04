Liverpool mit 3:0 weiter auf Champions-League-Kurs .

Liverpool hat weiter sehr gute Aussichten, auch in der kommenden Saison in der Fußball-Champions-League zu spielen. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann am Samstag in der Premier League 3:0 gegen Bournemouth und hat zehn Punkte Vorsprung auf Platz fünf. Auch Chelsea wahrte mit einem 3:2-Sieg gegen Southampton die kleine Chance auf die Champions-League-Qualifiktion.