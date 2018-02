Manchester City ließ mit 1:1 in Burnley Punkte liegen .

Manchester City hat sich in der englischen Fußball-Premier-League mit einem 1:1 in Burnley begnügen müssen. Der überlegene Tabellenführer ging durch Danilo in der 22. Minute programmgemäß in Führung, Johann Berg Gudmundsson gelang im Finish (82.) aber noch der Ausgleich für Burnley. City ging im Auftaktspiel der 26. Runde damit zum erst vierten Mal in dieser Saison nicht als Sieger vom Feld.