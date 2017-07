ManUnited verpflichtete Lukaku um 85 Millionen Euro .

Manchester United hat für seinen Wunschstürmer Romelu Lukaku tief in die Clubkasse gegriffen. Das Team von Jose Mourinho zahlt laut britischen Medienberichten 85 Millionen Euro für den in den vergangenen Jahren für Everton stürmenden Belgier. United gab den Transfer am Samstag vorbehaltlich eines Medizinchecks offiziell bekannt. Auch Chelsea hatte sich um den 24-Jährigen bemüht.