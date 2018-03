Atletico ging bei Villarreal zwar durch einen Elfmeter von Antoine Griezmann in der 20. Minute in Führung, stand nach einem Doppelpack des Türken Enes Ünal im Finish (82., 91.) aber als 1:2-Verlierer da. Durch die zweite Niederlage in den jüngsten drei Partien schmolz der Vorsprung auf das drittplatzierte Real Madrid auf vier Punkte.

Der Titelverteidiger setzte sich nicht zuletzt dank vier Treffern von Cristiano Ronaldo (11., 47., 64., 91.) zuhause gegen Aufsteiger Girona mit 6:3 (1:1) durch. Die weiteren Treffer für Real erzielten Lucas Vazquez (59.) und Gareth Bale (86.).