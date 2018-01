Napoli nach 3:1 über Bologna wieder an Serie-A-Spitze .

SSC Napoli führt auch nach der 22. Runde die italienische Fußball-Liga Serie A an. Die Neapolitaner feierten am Sonntag gegen Bologna einen 3:1-Heimsieg und liegen damit weiterhin einen Punkt vor Titelverteidiger Juventus Turin, der bereits am Samstag bei Chievo Verona 2:0 gewonnen hatte.