Nations League: ÖFB-Team gegen Bosnien und Nordirland.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft bekommt es in der neuen Nations League in Liga B mit Bosnien-Herzegowina und Nordirland zu tun. Dies ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Mittwoch in Lausanne. Die Nations League startet Anfang September und läuft bis November 2018. Die Dreier-Gruppe wird in Hin- und Rückspiel ausgespielt.