Von Österreichs Gruppengegnern in der WM-Qualifikation machte Georgien den größten Sprung, das sich um 15 Positionen auf den 122. Rang verbesserte. Wales rutschte zugunsten Spaniens aus den Top Ten und belegt nun Platz elf.

Irland, Österreichs kommender Gegner am 12. November in Wien, fiel zwei Plätze auf Rang 33 zurück. Serbien ist nach dem Gewinn von sieben Plätzen 43. An der Spitze steht unverändert Argentinien, auf Platz zwei ist wieder die deutsche Nationalmannschaft zu finden. Deutschland machte ebenso wie der Dritte Brasilien einen Platz gut. Den größten Sprung nach vorne machte Montenegro, das sich um 49 Plätze auf Rang 56 verbesserte.