ÖFB-Team verbesserte sich in Weltrangliste auf Rang 29 .

Österreichs Fußball-Nationalteam hat sich in der FIFA-Weltrangliste weiter verbessert und scheint erstmals seit September 2016 wieder in den Top 30 auf. In der am Donnerstag veröffentlichten neuen Rangliste liegt das ÖFB-Team auf Platz 29 und schaffte damit gegenüber dem Vormonat einen Sprung um zehn Plätzen nach vor.