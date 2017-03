Spitzenreiter ist weiterhin Argentinien vor Brasilien und Weltmeister Deutschland. Von Österreichs WM-Quali-Gruppengegnern ist Wales als Zwölfter nach wie vor am besten platziert.

Österreichs nächster Quali-Gegner Moldau verbesserte sich um eine Position auf Rang 162. Die Moldauer gastieren am 24. März in Wien. Vier Tage später testet das ÖFB-Team in Innsbruck gegen Finnland, die aktuelle Nummer 99 der Fußball-Welt.