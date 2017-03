13 Jahre nach seinem Länderspiel-Debüt für den DFB traf "Poldi" beim 1:0 im Klassiker gegen England mit einem Traumtor entscheidend. Nach Schlusspfiff ließ sich der 31-Jährige in Dortmund gebührend feiern.

"Es ist ein Drehbuch, das ich nicht besser hätte schreiben können. Mir als Regisseur wäre das nur zu kitschig, das glaubt dir ja keiner", sagte Thomas Müller über den Treffer seines langjährigen Mitspielers. "Besondere Spieler verdienen einen besonderen Abschied, das ist toll für ihn", meinte Bundestrainer Joachim Löw. Podolskis 49. Tor im Teamtrikot ging als eines seiner schönsten in die Statistik ein. In der 69. Minute schlug sein Distanzschuss mit links genau im Kreuzeck ein.

Auf die Frage des nunmehrigen TV-Experten Mehmet Scholl, was wäre, wenn er auch noch einen starken rechten Fuß haben würde, blieb Podolski gewohnt schlagfertig: "Barcelona oder Real Madrid wären dann noch zu wenig." Emotional, aber ohne Tränen drehte der erst- und letztmals als Kapitän eingelaufene Podolski nach Schlusspfiff seine Runden, feierte vor allem mit den aus Köln angereisten Fans. Zur Mannschaft ging es dann nicht mehr. "Irgendwann muss man auch loslassen. Heute war der Moment."

Der freudige Abschluss für einen der Lieblingsschüler von Löw war lange in Gefahr. England war gegen den ohne mehrere Stammkräfte angetretenen Weltmeister zunächst das klar bessere Team. Mehrmals musste Neuer-Ersatzmann Marc-Andre ter Stegen im deutschen Tor in höchster Not retten. Am Ende stand aber nicht nur der erste Heimsieg gegen die "Three Lions" seit 30 Jahren, sondern auch ein Rekord zu Buche. Seit 648 Minuten ist Deutschland nun ohne Gegentor.

Ohne Podolski reist Deutschland am Freitag nach Aserbaidschan, wo am Sonntag die Qualifikation für die WM 2018 fortgesetzt wird. In dieser hält die Mannschaft bei vier Siegen aus vier Spielen und 16:0 Toren. In Baku werden Mesut Özil, Mario Gomez, Julian Draxler und Sami Khedira aller Voraussicht nach wieder verfügbar sein. Debütant Timo Werner laborierte nach dem England-Spiel indes an muskulären Problemen und fällt aus.

Die in der Qualifikation ebenfalls noch ungeschlagenen Engländer empfangen am Sonntag im Wembley-Stadion Litauen und peilen dabei den vierten Sieg in ihrer fünften Partie an. In Dortmund wurde die Vorstellung der Elf von Trainer Gareth Southgate am Ende nicht belohnt. In der ersten Stunde ließen die Briten zu viele Möglichkeiten ungenutzt. "Wenn wir unsere Chancen verwertet hätten, hätten wir gewonnen", sagte Kapitän Gary Cahill.

Der erstmals offiziell als Englands Cheftrainer fungierende Southgate durfte trotz der Niederlage notieren, dass sein neues 3-4-3-System funktionierte. "Wir können von einer sehr guten Vorstellung reden", erklärte der 46-Jährige. Seine Mannschaft könne so überaus flexibel agieren. Die überaus kritische britische Presse war ebenso zufrieden und monierte mangelndes Spielglück.

Englands Fußball-Legende Gary Lineker fasste die Gefühlslage auf der Insel mit einer Abwandlung seines bekannten Bonmots zusammen: "Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten lang dem Ball nach. Podolski schießt ihn ziemlich hart und Deutschland gewinnt...wieder einmal."