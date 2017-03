Podolski traf in der 69. Minute sehenswert ins Kreuzeck. Für den ab Sommer in Japan spielenden 31-Jährigen war es sein 49. Teamtor. Der Erfolg der Deutschen war ein wenig schmeichelhaft. England fand vor allem in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten auf die Führung vor. Anders als beim 3:2 in Berlin im Vorjahr gelang den "Three Lions" die Wende nicht mehr.

Beim bereits ersatzgeschwächten Weltmeister fiel am Spieltag noch der erfahrene Sami Khedira (Knöchelblessur) aus. Die Start-Elf von Bundestrainer Joachim Löw war im Schnitt somit 24,5 Jahre alt. Routinier Podolski erhielt vor Spielbeginn besondere Zuneigung, für den 31-Jährigen war nach dem Spiel Schluss im Nationaltrikot. "Poldi" verabschiedete sich mit feuchten Augen von der Anhängerschaft und dankte für "13 geile Jahre".

Unter dem erstmals als Kapitän eingelaufenen Podolski und mit Debütant Timo Werner (RB Leipzig) als Sturmspitze kamen die Deutschen gegen druckvolle Engländer nicht in Spiellaune. Die Briten verabsäumten es bis zum Pausenpfiff, zumindest ein Tor zu erzielen. Adam Lallana traf nach einem Konter nur die Innenstange (31.), Dele Alli schoss alleine vor Marc-Andre ter Stegen den deutschen Schlussmann an (41.).

Der erstmals als offizieller englischer Nationalcoach agierende Gareth Southgate - er probte mit einer Dreier-Abwehr - durfte mit dem Gesehenen zufrieden sein. Sein Gegenüber Löw nach einer vorne wie hinten dürftigen Vorstellung der Hausherren weniger. Immerhin hielt die Torsperre der Deutschen, die diesbezüglich einen 51 Jahre alten DFB-Rekord brachen: 648 Minuten ist das Team nun ohne Gegentor. Den bisher letzten Gegentreffer kassierte Deutschland im verlorenen EM-Halbfinale gegen Frankreich (0:2) im vergangenen Sommer.

Nach Seitenwechsel spielte Deutschland verbessert, Ter Stegen musste sich dennoch bei einem Abschluss von Eric Dier strecken. Doch dann kam der künftige Nationalteam-Rentner. Aus mehr als 20 Metern nahm Podolski mit seinem starken linken Fuß Maß und versenkte das Leder zielsicher im Winkel. Tor Nummer 50 blieb für Podolski dann außer Reichweite, in der 84. Minute wurde der Offensivmann unter großem Beifall ausgetauscht. England fand keine Chance auf den Ausgleich mehr vor.