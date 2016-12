Liverpool nach 4:1-Sieg erster Chelsea-Verfolger .

Liverpool hat den zweiten Rang in der englischen Fußball-Premier-League auch nach der 18. Runde gehalten. Das Team von Coach Jürgen Klopp besiegte am Dienstag Stoke City an der Anfield Road verdient mit 4:1 und zog damit an Manchester City, das am Stefanitag bei Hull City 3:0 gewonnen hatte, vorbei.