Die New York Red Bulls zogen bei dem Ex-ÖFB-Teamspieler eine Vertragsoption auf eine weitere Saison. Royer wechselte im Sommer 2016 vom dänischen Verein Midtjylland nach New York. In dieser Saison zählte der Schladminger zu den Leistungsträgern und erzielte 14 Tore.