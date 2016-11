Schöpf traf bei Schalker 3:1-Heimsieg über Darmstadt .

Mit einem Kraftakt hat der FC Schalke 04 am Sonntag seine Erfolgsserie in der deutschen Fußball-Bundesliga ausgebaut und in den Anschluss an das obere Tabellen-Drittel hergestellt. Beim mühevollen, aber verdienten 3:1 (1:1)-Heimerfolg über Darmstadt durfte mit Alessandro Schöpf auch ein ÖFB-Teamspieler jubeln: Er sorgte in der 89. Minute mit seinem dritten Saisontreffer für den Endstand.