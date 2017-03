Scherben sollen ja sprichwörtlich Glück bringen – nicht so dem Spar-Konzern, der gegenüber der Emmauskirche an der Kreuzung Neusiedler Straße/Oed Aigenstraße eine Filiale aus dem Boden stampfen will ( die NÖN berichtete ).

Im Rahmen von Probeschürfungen wurden nämlich historische Tonscherben entdeckt. Das Bauprojekt von Spar dürfte sich nun verzögern.

„Werden neben Wolkenschiff Probeschürfungen durchführen“

VP-Bürgermeister René Lobner erinnert sich: „Schon als wir damals mit der Errichtung des Kindergartens Wolkenschiff begannen, haben uns ältere Gänserndorfer gewarnt, dass in diesem Bereich ein versunkenes Dorf oder eine Mühle unter der Erde schlummern soll.“ Beim Kindergarten-Projekt wurde einst nichts gefunden – dafür nun auf dem Feld schräg gegenüber.

Lobner: „Wir werden jetzt auch auf dem Grundstück neben dem Wolkenschiff, wo wir die Volksschule bauen wollen, sicherheitshalber Probeschürfungen durchführen, damit es bei uns zu keinen Verzögerungen kommt.“ Wobei sich diese laut Spar in Grenzen halten – Ende März will das Unternehmen mit der Errichtung der Zweigstelle beginnen.

Bis dahin sollen die Arbeiten der auf archäologische Dienstleistungen spezialisierten Firma Novetus, die im Auftrag des Bundesdenkmalamts tätig ist, abgeschlossen sein.

Was genau wurde eigentlich unter der Erde entdeckt? Vor allem Scherben von Tongefäßen und metallene Sporen von Reitstiefeln – dazu Wege, Vorratskammern, Abfallgruben sowie eine Feuerstelle. Das Grabungsteam vermutet, dass es auf dem Gelände bis zum 14. Jahrhundert eine kleine Siedlung, genauer ein Bauerndorf, gab.