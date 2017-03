Österreich importiert Rindfleisch im Wert von zwölf Millionen Euro und Hühnerfleisch im Wert von vier Millionen Euro. Brasilianisches Rindfleisch landet in Österreich vor allem in Restaurants und Großküchen als Steak auf den Tellern.

"Bis zur lückenlosen Aufklärung der Betrugsfälle von brasilianischen Fleischhändlern fordere ich von der europäischen Kommission zum Schutz der Konsumenten einen Importstopp von Fleisch aus Brasilien", so Rupprechter am Dienstag in einer Aussendung. Außerdem müsse die EU-Kommission genaue Informationen anfordern, wie viele brasilianische Fleischwaren auf dem Weg nach Europa sei. Der heimische Landwirtschaftsminister will das Thema beim nächsten EU-Landwirtschaftsrat im April besprechen.

Brasilien ist Österreichs viertwichtigstes Importland von Rindfleisch. Nur aus Deutschland, Niederlande und Argentinien gab es höhere Rindfleischimporte eingeführt. Im Jahr 2016 wurden laut vorläufigen Zahlen der Statistik Austria frisches oder gekühltes Rindfleisch aus Brasilien im Wert von 8,5 Millionen Euro und gefrorenes Rindfleisch für 3,5 Millionen Euro importiert. Zum Vergleich: Aus Deutschland gelangte im Jahr 2016 Rindfleisch für knapp 91 Millionen Euro nach Österreich.

Mehr als 20 brasilianische Unternehmen sollen verdorbenes Fleisch mit Chemikalien behandelt oder mit frischem Fleisch vermischt und verkauft haben. Mehrere Staaten verhängten am Montag Importstopps gegen Rind- und Geflügelfleisch aus dem südamerikanischen Land. Die chinesische Regierung teilte mit, als Schutzmaßnahme Einfuhren von allen Fleischprodukten aus Brasilien zu stoppen. Brasilien verkauft rund ein Drittel seiner Fleischprodukte nach China.

Brasilien ist mit einem jährlichen Ausfuhrvolumen von umgerechnet mehr als elf Milliarden Euro der größte Rindfleischexporteur der Welt. Die Fleischbranche ist einer der wenigen florierenden Wirtschaftssektoren in dem rezessionsgeplagten Land.

Der ÖVP-Bauernbund fordert angesichts des brasilianischen Fleischskandals "null Toleranz und null Kompromiss. Präsident Jakob Auer drängt die EU-Kommission weitere Maßnahmen zu prüfen, etwa einen Entzug der Exportzulassung. "Dass das Billig-Argument beim Lebensmitteleinkauf automatisch eine ganze Latte an Problemen nach sich zieht, wird am brasilianischen Gammelfleischskandal überdeutlich", betonte Auer. In Österreich hingegen würden "höchste Tierwohlstandards und strengste Qualitätsvorgaben" gelten.