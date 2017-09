Hamas bereit zur Auflösung ihrer Verwaltung .

Die seit zehn Jahren im Gazastreifen herrschende Hamas hat sich bereit erklärt, die Verwaltung des mit einer Blockade Israels und Ägyptens belegten Küstenstreifens am Mittelmeer abzugeben. Die radikal-islamische Palästinenserorganisation teilte am Sonntag mit, sie lade die Regierung von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas dazu ein, "in den Gazastreifen zu kommen und ihre Aufgaben zu übernehmen".